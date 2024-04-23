Мать-одиночка из города Курлово Гусь-Хрустального района, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, написала во «ВКонтакте» Александру Бастрыкину с просьбой помочь с жильем. В 2012 году

Мать-одиночка из города Курлово Гусь-Хрустального района, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, написала во «ВКонтакте» Александру Бастрыкину с просьбой помочь с жильем. В 2012 году женщину поставили на учет лиц, нуждающихся в обеспечении жильем, но более 10 лет предлагают только неблагоустроенные помещения. Женщина была нанимателем жилого помещения, которое в 2006 году стало непригодным после пожара. С 2012