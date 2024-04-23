Пожар с трагическим исходом случился вчера, 22 апреля, в пятиэтажке на улице Новосеменковской в поселке Вольгинский Петушинского района. Около трех 15:20 загорелась одна из квартир в доме №22.

Пожар с трагическим исходом случился вчера, 22 апреля, в пятиэтажке на улице Новосеменковской в поселке Вольгинский Петушинского района. Около трех 15:20 загорелась одна из квартир в доме №22. Как сообщили в МЧС, на место оперативно выехали пожарные, они эвакуировали 5 человек. К сожалению, есть погибший. В тревожном ведомстве подробности о нем не сообщили, но по