На территории Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ повысился на 6%. За прошедшую...

На территории Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ повысился на 6%.За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 7 488 человек, в городе Владимире – 2 646.В сравнении с предыдущей неделей зарегистрирован рост заболеваемости в детской возрастной группе 7-14 лет, а также в возрастной группе 15 лет и старше.Об этом информирует пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на прошедшей неделе было проведено 298 исследований.Из положительных находок – респираторные вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, парагрипп, метапневмовирусы. Вирусы гриппа не выявлены.В текущий эпидемический сезон в рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ нарастающим итогом обнаружено 123 положительных находки гриппа A(H3N2) и 5 – гриппа В.Фото: Derek Finchon Unsplash(фотосток)