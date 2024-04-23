Депутаты Заксобрания области рассмотрели вопрос о начале реформирования системы местного самоуправления. Парламентариям предстояло проголосовать относительно принятия пакета

Депутаты Заксобрания области рассмотрели вопрос о начале реформирования системы местного самоуправления. Парламентариям предстояло проголосовать относительно принятия пакета законопроектов. Согласно им, в регионе должны будут появиться два новых муниципальных образования – Меленковский и Собинский округа. Кроме того, планируется расширить округ Муром за счет земель упраздняемого Муромского района. Выступившие перед депутатами представители исполнительной власти, постарались разъяснить необходимость