Об этом рассказали в Информационном центре Народного фронта.

Общественники проверили восемь шаурмичных во Владимире. Об этом рассказали в Информационном центре Народного фронта.Нарушения эксперты обнаружили в заведении на улице Большой Нижегородской, 88А. Там сотрудники хранили личные вещи у мест готовки, а сами заказы готовились без перчаток. А на Верхней Дуброве, 36А, пищу готовил кассир без санитарной книжки. На Гоголя, 2, не было документов на мясо, лежали грязные ножи и разделочные доски, не было маркировок.В Народном фронте сообщили, что информация о нарушениях была передана в региональный Роспотребнадзор.