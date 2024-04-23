Один день в профессии: сотрудники МЧС Владимирской области стали героями нового...

"Один день в профессии": сотрудники МЧС Владимирской области стали героями нового виар-фильмаТакие смотрят через очки виртуальной реальности, которые создают эффект присутствия.Съемки проходили на владимирском аэродроме, где спасатели отрабатывали десантирование с вертолета. В них участвовали более 130 сотрудников разных ведомств. С помощью виар-технологий зритель сможет полностью окунуться в профессию и побывать в экипировке спасателя. Это уже второй фильм о сотрудниках МЧС. Первый был посвящен работе пожарных.Сергей Гусаров, режиссер фильма "Один день в профессии":- Основная цель таких фильмов - популяризация среди молодежи, молодого населения таких профессий, как спасатель, пожарный, специалистов, которые работают в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Попробуем снять от первого лица, чтобы человек мог сам побывать на месте парашютиста и пройти с ним весь этот путь от неба до земли.