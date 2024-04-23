Подрядчик владимирской организации «Агуна» получил почти 2 миллиона за работы, которые не были сделаны. В частности, не в полном объеме выполнена кладка кирпича снаружи стен,

Подрядчик владимирской организации «Агуна» получил почти 2 миллиона за работы, которые не были сделаны. В частности, не в полном объеме выполнена кладка кирпича снаружи стен, оштукатуривание, окраска, устройство пароизоляции и еще ряд видов работ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Кроме того, подрядчик экономил на минераловатных плитах и кладочном растворе, а при устройстве кровель для