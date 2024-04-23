Новым прокурором Юрьев-Польского района стал Иван Дмитриев. Его назначили 22 апреля, сообщается в пресс-службе прокуратуры. Иван Дмитриев родился в 1991 году. В 2016 закончил юридический

Новым прокурором Юрьев-Польского района стал Иван Дмитриев. Его назначили 22 апреля, сообщается в пресс-службе прокуратуры. Иван Дмитриев родился в 1991 году. В 2016 закончил юридический факультет Липецкого государственного технического университета. В хэтом же году начал работать в органах прокуратуры. Он успел побывать помощником Муромского горпрокурора, помощником и старшим помощником прокурора Владимира, заместителем прокурора Юрьев-Польского района