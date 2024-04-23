Смотрите Вести в 14.30: неделя до конца голосования за объекты благоустройства СВОя команда -...

Смотрите "Вести" в 14.30: неделя до конца голосования за объекты благоустройстваСВОя команда- Певец Джанго прибыл во Владимир наградить команду Путина. Как вместе приближаем Победу?Городсреда.ру- Неделя до конца голосования за объекты благоустройства. Какие территории в лидерах, а каким еще не поздно включиться в борьбу?Земские фельдшеры- И появятся ли в регионе курсы для земских фельдшеров? Медицинская семья Попковых из Гусь-Хрустального района встретилась с парламентариями.