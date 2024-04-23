Смотрите Вести в 14.30: неделя до конца голосования за объекты благоустройства
СВОя команда
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Смотрите "Вести" в 14.30: неделя до конца голосования за объекты благоустройства
СВОя команда
- Певец Джанго прибыл во Владимир наградить команду Путина. Как вместе приближаем Победу?
Городсреда.ру
- Неделя до конца голосования за объекты благоустройства. Какие территории в лидерах, а каким еще не поздно включиться в борьбу?
Земские фельдшеры
- И появятся ли в регионе курсы для земских фельдшеров? Медицинская семья Попковых из Гусь-Хрустального района встретилась с парламентариями.