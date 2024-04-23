Смотрите Вести в 9.00: появятся ли в регионе курсы для земских фельдшеров Земские фельдшеры -...

Смотрите "Вести" в 9.00: появятся ли в регионе курсы для земских фельдшеровЗемские фельдшеры- Появятся ли в регионе курсы для земских фельдшеров? Медицинская семья Попковых из Гусь-Хрустального района встретилась с парламентариями.Голос Победы- В Коврове открылась экспозиция, посвященная диктору Левитану. 2024-ый для "Голоса истории"- юбилейный.Любители удивлять- Фестиваль любительских творческих коллективов. Чем его участники удивляли жюри?Футбольные выходные- И итоги очередного футбольного тура. Торпедо и Муром синхронно одержали победы: 5 мячей на двоих.