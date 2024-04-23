Смотрите Вести в 9.00: появятся ли в регионе курсы для земских фельдшеров
Земские фельдшеры
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Смотрите "Вести" в 9.00: появятся ли в регионе курсы для земских фельдшеров
Земские фельдшеры
- Появятся ли в регионе курсы для земских фельдшеров? Медицинская семья Попковых из Гусь-Хрустального района встретилась с парламентариями.
Голос Победы
- В Коврове открылась экспозиция, посвященная диктору Левитану. 2024-ый для "Голоса истории"- юбилейный.
Любители удивлять
- Фестиваль любительских творческих коллективов. Чем его участники удивляли жюри?
Футбольные выходные
- И итоги очередного футбольного тура. Торпедо и Муром синхронно одержали победы: 5 мячей на двоих.