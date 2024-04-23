Трагический пожар в Петушинском районе унес жизнь 63-летнего мужчины По информации пресс-службы ГУ...

Трагический пожар в Петушинском районе унес жизнь 63-летнего мужчиныПо информации пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, 22 апреля в 15:20 поступило сообщение о пожаре в пятитиэтажном жилом доме в поселке Вольгинский (на улице Новосеменковской, в доме №22).По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление в подъезде многоэтажного жилого дома и в квартире на пятом этаже.Пожарными было сформировано три звена газодымозащитной службы для тушения огня и эвакуации людей. Из задымлённого подъезда были эвакуированы 5 человек.«… Пожар был оперативно ликвидирован на площади 10 кв.м. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения...» - сообщают в региональной пресс-службе МЧС.По предварительной информации, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнём при курении.К ликвидации последствий пожара привлекались 13 человек и 4 единицы техники.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту обнаружения останков мужчины на месте пожара в квартире. Подтверждается, что погибшим является хозяин жилища. Следователем следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются лица, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление причины возгорания и других обстоятельств трагедии.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области; пресс-служба СУ СК России по Владимирской области