В Александрове вынесен приговор местному жителю, который убил собственную мать. Выяснилось, что...

В Александрове вынесен приговор местному жителю, который убил собственную мать.Выяснилось, что неработающий и злоупотребляющий спиртным обвиняемый проживал в городе Карабаново со своей матерью. С ней у мужчины часто возникали конфликты из-за его образа жизни.11 декабря (в 2022 году) проснувшись около 5 часов 30 минут, чтобы идти собирать металл, он включил в комнате свет, отчего мать тоже проснулась. И между ними возникла очередная ссора.Разозлившись, злоумышленник взял нож, которым нанес потерпевшей множественные удары, от которых она скончалась на месте трагедии.Около 14-00 того же дня он рассказал о случившемся соседке, которая и вызвала сотрудников правоохранительных органов.Осужденный, изначально в ходе следствия признававший свою вину, затем изменил показания и утверждал, что когда он рано утром уходил из дома, его мать спала, а когда вернулся, увидел, что она уже мертва.Прокурором были представлены суду исчерпывающие доказательства, достаточные для вынесения обвинительного приговора.Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com (фотосток)