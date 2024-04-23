Мужчина проживал в городе Карабаново с матерью, злоупотреблял спиртным и не работал. Чтобы добыть денег на алкоголь, осужденный собирал и сдавал металл. Пожилая женщина часто ссорилась с

Мужчина проживал в городе Карабаново с матерью, злоупотреблял спиртным и не работал. Чтобы добыть денег на алкоголь, осужденный собирал и сдавал металл. Пожилая женщина часто ссорилась с сыном из-за его образа жизни. Один из конфликтов закончился трагедией. Как сообщили в прокуратуре, убийство произошло 11 декабря 2022 года. В тот день 41-летний осужденный проснулся в 5:30,