Опорный пункт милиции. Сидят два участковых инспектора и потерпевшая у
которой 30 минут назад сорвали норковую шапку.Информация передана, ждут
дежурку(автомашину дежурной части).
Первый УИМ (участковый) учит девушку : - когда купите новую шапку, то
пришейте к шапке резинку, что помешает преступнику.
Второй УИМ (схохмил) : - а еще лучше один конец резинки пришейте к шапке, а
второй к колготкам. Во первых с вас не снимут шапку, т.к. резинка пришита к
колготкам. А во вторых выс не изнасилуют, т.к. резинка пришита к шапке.
еще анекдот!