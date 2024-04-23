Авария случилась 22 апреля около семи часов вечера на улице Октябрьской. По предварительной информации УМВД, столкновение спровоцировал подросток, который находился за рулем кроссового

Авария случилась 22 апреля около семи часов вечера на улице Октябрьской. По предварительной информации УМВД, столкновение спровоцировал подросток, который находился за рулем кроссового мотоцикла. 16-летний водитель пытался обогнать попутно двигающийся автомобиль ВАЗ-21112, но в результате врезался в него. Подростка пришлось госпитализировать. По факту ДТП проводится проверка, по ее результатам будет установлено, имел ли право юный