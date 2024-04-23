В субботу в Ковровской академии им. В. А. Дегтярёва прошёл день открытых дверей — единый для всех учебных заведений региона, участвующих в проекте «Профессионалитет».

В субботу в Ковровской академии им. В. А. Дегтярёва прошёл день открытых дверей — единый для всех учебных заведений региона, участвующих в проекте «Профессионалитет». В Коврове это целый машиностроительный кластер, куда входят КГТА и энергомеханический колледж при активной поддержке всех промышленных предприятий города.В хорошей компанииВ академии собрались будущие абитуриенты и их родители из ковровских школ №№ 5, 8, 11, 21, 22, 23, а также из Камешково, Южи и подмосковных Химок. Их приветствовала ректор Елена Евгеньевна Лаврищева: «Ковровская академия более 55 лет готовит инженерно-технические кадры для всей страны. Сегодня ни один вуз не может развиваться без взаимодействия с предприятиями — и КГТА здесь тоже есть чем гордиться: у нас налажены партнёрские связи со всеми промышленными организациями города. Это огромный плюс для студентов и выпускников академии и колледжа — одновременно с дипломом они получают гарантию трудоустройства и возможность успешной карьеры. Наши предприятия очень нуждаются в квалифицированных кадрах — потребность составляет 1,5 тысячи человек. Так что работой будут обеспечены все.Совместно с предприятиями в вузе открывают лаборатории, которые позволяют готовить специалистов с учётом потребностей предприятий. А их сотрудники могут на нашей базе повышать квалификацию. 1 сентября в лабораторном корпусе откроется целый этаж специализированных лабораторий проекта «Профессионалитет», и это тоже стало возможным благодаря поддержке предприятий-партнёров, Правительства региона и ВлГУ. Следующий учебный год обещает быть очень интересным, академия выходит на новый виток развития. Приходите к нам, и вы станете участниками этого захватывающего процесса и окажетесь в хорошей компании!».Время «Профессионалитета»Директор энергомеханического колледжа Мария Евгеньевна Антонова рассказала гостям о колледже и сути программы «Профессионалитет»: это система подготовки кадров, которая уже во время учёбы позволит студенту стать высококвалифицированным специалистом. В новом учебном году колледж набирает студентов по пяти специальностям: «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования», «Специальные машины и устройства», «Технология машиностроения», «Экономика и бухгалтерский учёт по отраслям». Иногородним студентам предоставляется общежитие в студгордке академии.В колледже в этом году появились амбассадоры «Профессионалитета» - студенты, которые продвигают этот проект и объясняют его суть. На Дне открытых дверей один из амбассадоров, Роман Степанов, рассказал о студенческой жизни, о множестве спортивных и творческих мероприятий, которые организованы в колледже, о волонтёрском движении.«Потрогать» будущую профессиюВыступили и представители предприятий-партнёров «Профессионалитета» — КЭМЗ, СКБ ПА, ВНИИ «Сигнал» и завод им. Дегтярёва. Они рассказали о сотрудничестве с академией и колледжем, об участии в проекте «Профессионалитет», а также о возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами на их предприятиях. Это соцпакет, система наставничества, возможность получения второго образования и, конечно, интересные производственные задачи, для решения которых есть все условия. «Мы очень ждём молодых ребят и предоставляем им все возможности развиваться в профессиональной и социальной сфере», - отметила директор по персоналу КЭМЗ Злата Николаевна Кокошкина.Затем для будущих абитуриентов организовали профессиональные пробы, на которых они на практике узнали о некоторых предметах, которые будут изучать в колледже. На кафедре прикладной математики и САПР преподаватель Татьяна Александровна Архипова показала, какие работы выполняют студенты колледжа по 3D-моделированию. На кафедре гидропневмоавтоматики и гидропривода заведующий лабораторией Игорь Владимирович Габлин пригласил ребят поучаствовать в работе испытательных стендов. Одним из опытов, проведённых на стенде «Экспериментальная механика жидкости», было изучение воздействия струи воды на пластину. Такой эксперимент необходим, например, для проектирования гидропривода для руля автомобиля, других приборов и механизмов. Возможно, это станет для молодых людей поводом задуматься над будущей специальностью.Ещё одно преимущество КГТА — непрерывная подготовка, начиная с инженерных классов, которые открыты в нескольких школах. Окончив 9 или 11 классов, молодой человек может поступить в энергомеханический колледж, а после получения диплома — либо пойти работать, либо поступить в академию по внутренним экзаменам, без ЕГЭ. Удобная траектория для старта во взрослую жизнь.Кроме того, в этот день директор колледжа М. Антонова в онлайн-режиме провела родительское собрание для мам и пап будущих абитуриентов, где презентовала проект и ответила на вопросы.Также на все вопросы вам ответят в приёмной комиссии: энергомеханический колледж — 6-96-00 (доб. 26, 28); КГТА — 6-96-02, 6-96-00 (доб. 100).Реклама.