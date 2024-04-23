В Радужном замечен зяблик, принимающий водные процедуры Купание красного воробья. Так назвал...

В Радужном замечен зяблик, принимающий водные процедуры"Купание красного воробья". Так назвал свой ролик Валерий Савельев.Он запечатлел момент, как зяблик принимает водные процедуры в Радужном. Певчая птица с упоением купается в весенней лужице.Зяблики - птицы перелетные, и после зимы теперь везде можно услышать его жизнерадостное пение. Узнать зяблика можно по бордовой грудке и изумрудной спинке. Живут зяблики, увы, недолго.Распевая свои песни, они так сильно запрокидывают голову, что забывают об опасности и моментально становятся добычей хищников.