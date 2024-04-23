В Суздале прокурор требует устранить нарушения в сфере долевого строительства. Суздальской...

В Суздале прокурор требует устранить нарушения в сфере долевого строительства.Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере инвестирования строительства жилых домов.Установлено, что одним из застройщиков на официальном сайте ЕИС (жилищного строительства) размещена проектная декларация на многоквартирный жилой дом в Суздале, строительство которого заявлено с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства.«… Названное юридическое лицо соответствует не всем требованиям, которые предъявляет действующее законодательство к застройщикам, которые вправе привлекать денежные средства граждан для долевого строительства многоквартирных домов, и, соответственно отвечать по своим обязательствам...» - поясняют в ведомстве.Как говорится: «Доверяй, но проверяй». Нарушения могут повлечь несоблюдение прав граждан – потенциальных участников долевого строительства, предусмотренных законом.По результатам проверки прокурором руководителю юридического лица внесено представление.Фото: Ümit Yıldırımon Unsplash (фотосток)