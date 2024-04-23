В Вязниковском районе дружеское застолье обернулось ограблением. В пресс-службе УМВД России по...

В Вязниковском районе дружеское застолье обернулось ограблением.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказывают, что в дежурную часть обратился 52-летний житель одного из сел Вязниковского района.Потерпевший не помнил, в какой момент могли пропасть инструменты (стоимостью 12 000 рублей), так как пользовался ими по необходимости.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого, 34-летнего местного жителя. Выяснилось, что он приходил в гости к приятелю (потерпевшему). Во время застолья последний уснул и фигурант, воспользовавшись ситуацией, ограбил его.Мужчина украл дрель и другие электроинструменты, а затем скрылся.«… Часть украденного злоумышленник продал по заниженной стоимости, а вырученные деньги потратил на свои нужды. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража)… » - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: Mika Baumeisteron Unsplash(фотосток)