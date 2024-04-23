23 апреля еще одна группа добровольцев отправилась в зону СВО.

По информации правительства Владимирской области и администрации города Владимира, группа добровольцев, которые заключили контракт с Министерством обороны России, отправилась на службу в армии.Торжественное мероприятие прошло во Владимире. В числе провожающих были близкие и родственники добровольцев, представители местных властей, депутаты областного Законодательного собрания, представители военкомата, священнослужители, ветераны и общественные деятели.