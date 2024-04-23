Наши земляки заняли призовые места в первенстве России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок.

Наши земляки заняли призовые места в первенстве России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок. Об этом 22 апреля рассказала Минспорта Владимирской области.В состязаниях, которые проходили в Томске, приняли участие более 150 атлетов из 24 субъектов РФ. Несмотря на серьёзную конкуренцию, владимирские спортсмены смогли проявить себя и завоевать медали. Так, серебро получила Дарья Роганова, а бронзу – Анна Мишина.«Поздравляем спортсменок и тренерский штаб с отличным выступлением», - говорится в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.