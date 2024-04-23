Владимирские выпускники могут ознакомиться с новым расписанием ЕГЭ на 2024 год. Минпросвещения и...

Владимирские выпускники могут ознакомиться с новым расписанием ЕГЭ на 2024 год.Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новое расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году с учетом нового изменения — пересдачи одного предмета до конца приемной кампании в высшие учебные заведения.Совместный приказ ведомства появился на официальном интернет-портале правовой информации.Экзамен по физике перенесли с 10 на 4 июня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — с 17 и 18 на 7 и 8 июня, экзамен будет проходить одновременно с информатикой.ЕГЭ по биологии и сдача письменной части экзамена по иностранным языкам переносятся на 11 июня, в тот же день будет экзамен по истории.Время сдачи остальных предметов не поменялось: 23 мая выпускники сдадут географию, литературу и химию; 28 мая — русский язык; 31 мая — математику базового и профильного уровней; 4 июня — обществознание.Согласно документу, пересдачи по русскому языку, обществознанию, физике, химии и информатике, а также письменной части экзамена по иностранным языкам пройдут 4 июля.5 июля выпускники смогут пересдать ЕГЭ по истории, литературе, математике базового и профильного уровней, биологии, географии и устную часть экзамена по иностранным языкам.Читайте также по теме:В 2024 году во Владимирской области ЕГЭ будут сдавать более 5 000 выпускниковФото: Архив ГТРК «Владимир»