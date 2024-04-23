Владимирский детский театр песни Калейдоскоп станет участником праздничного концерта в...

Владимирский детский театр песни "Калейдоскоп" станет участником праздничного концерта в КремлеВладимирский детский театр песни "Калейдоскоп"- единственный от нашего региона удостоен большой чести. Коллектив станет участником праздничного концерта в Кремле. Вера Куликова расскажет все детали.В Кремлевском Дворце Съездов идут съемки гала-концерта "Дети о победе". Зрители скоро увидят его трансляцию.На сцене Образцовый театр песни "Калейдоскоп" из Владимира. В его исполнении композиция "Имена".На концерт приглашены семьи участников Специальной военной операции. Песню о неизвестном солдате в исполнении владимирских девчонок и мальчишек зал слушает стоя. Это незабываемые минуты- рассказывает солистка коллектива Анфиса Аржанова.Анфиса Аржанова, участница образцового вокального театра песни "Калейдоскоп":- Это было почетно и волнительно. Аж до слез! Когда я вышла со сцены у меня были слезы радости и счастья.Участники коллектива говорят - этот день стал для них очень важным событием. Москва, Красная площадь-выступление на главной сцене страны... Такое невозможно забыть.Святослав Чиркин, участник образцового вокального театра песни "Калейдоскоп":- Я был в Кремлевском дворце, а Кремлевский дворец- одна из главных сцен вообще, которая могла существовать. Я горд, что мы поучаствовали в проекте "Главные детские песни".Екатерина Беспалова, участница образцового вокального театра песни "Калейдоскоп":- Я уже 11 лет получается с этим коллективом. Начинали с каких-то концертов больше для родителей. Для меня, я выросла в этом коллективе, для меня это была какая-то мечта! Самое настоящее чудо. Мне так было приятно было видеть свой коллектив, чтоб мы наконец-то добились больших высот. Я искренне надеюсь, что это не предел.На запись приглашены 500 участников из разных городов нашей страны. Калининград, Оренбург, Воронеж, Москва. И наш Колейдоскоп. Единственный коллектив из Владимирской области. Попасть на Кремлевскую сцену удалось благодаря победе на фестивале патриотической песни "Журавли Победы". Лизе Степановой всего 6 лет.В таком масштабном событии участвует впервые в жизни. Исполняла песню в память о своем прадеде- фронтовике.Лиза Степанова, участница образцового вокального театра песни "Калейдоскоп":- Пелось очень хорошо. О чем эта песня как ты думаешь? Это песня о Великой Отечественной войне. У меня воевал прадедушка.Песню "Имена" написали Виталий и Наталия Осошник. Текст настолько пронзителен, что никого не может оставить безучастным. Великая Отечественная война и ее солдаты, защитники Родины навсегда останутся примером для новых поколений россиян.Художественные руководители детского вокального театра песни "Калейдоскоп" Олег и Ольга Костерины выражают особую признательность авторам песни.Ольга Костерина, руководитель образцового театра песни "Калейдоскоп":- Эта песня от сердца к сердцу. Эта песня, которая заставляет людей плакать, переживать искренне, заставляет тысячный зал вставать и слушать эту песню стоя. Спасибо за талант, за гениальные идеи.Концерт с участием владимирского коллектива выйдет в эфир на федеральном канале "Россия-1 " 9 мая - в святой для всех россиян День Победы.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"