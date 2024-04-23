В текущем году во Владимирской области планируется смонтировать свыше 524 километров cамонесущих изолированных проводов и поменять более 1000 опор ЛЭП.

В текущем году во Владимирской области планируется смонтировать свыше 524 километров cамонесущих изолированных проводов и поменять более 1000 опор ЛЭП. Об этом в своём сообщил губернатор 33-го региона Александр Авдеев.Как отметил областной руководитель, в первую очередь модернизация системы электроснабжения начнётся на наиболее проблемных территориях.Кроме того, в 2024 году специалисты должны привести в нормативное состояние и освободить от угрожающих линиям электропередач деревьев свыше 2,4 тыс. га дорог.Кстати, во Владимирской области сложилась позитивная практика отправки сведённого вдоль ЛЭП леса фронтовикам. В 2024 году регион уже передал Министерству обороны РФ 7,4 тыс. кубометров полученной таким способом древесины.