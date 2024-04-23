Вечернее ДТП с общественным транспортом. Автобус марки «Лиаз» наехал на автомобиль «Хавейл». Авария случилась 22 апреля около дома №2А на проспекте Строителей. Госавтоинспекторы

Вечернее ДТП с общественным транспортом. Автобус марки «Лиаз» наехал на автомобиль «Хавейл». Авария случилась 22 апреля около дома №2А на проспекте Строителей. Госавтоинспекторы зафиксировали происшествие в 18:20. Очевидцы, которые проезжали мимо, сделали фото уже после 21:00. За рулем автобуса был 56-летний водитель. Номер маршрута на фото не видно. Однако ранее в мэрии сообщали о закупке