Подрядную организацию, выполнявшую ремонт крыши Владимирского политехнического колледжа, подозревают в хищении свыше 1,7 млн рублей.

Подрядную организацию, выполнявшую ремонт крыши Владимирского политехнического колледжа, подозревают в хищении свыше 1,7 млн рублей. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе проверки было установлено, что образовательное учреждение заключило контракт с подрядчиком на сумму свыше 20 млн рублей. Заказчик принял и оплатил работы на основании представленного акта.Меж тем прокурорская проверка выявила, что подрядчик завысил объём выполненных мероприятий. "Общая сумма оплаченных, но не выполненных работ превысила 1,7 млн рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения возбуждено уголовное дело.