В настоящий момент на территории Владимира проводится профилактическая операция «Пешеходный переход», которая продлится до 27 апреля.

В настоящий момент на территории Владимира проводится профилактическая операция «Пешеходный переход», которая продлится до 27 апреля. Об этом рассказала УМВД России по региону.Мероприятие призвано предотвратить ДТП с пешеходами. Правоохранители выявляют и пресекают нарушения ПДД со стороны всех участников дорожного движения, с людьми проводятся разъяснительные беседы.Кроме того, в рамках мероприятия сотрудники ГИБДД посетили городскую СОШ №2 и пообщались с учениками младших классов. Детям поведали о правилах безопасности и продемонстрировали образовательный видеоролик.