Во Владимире проводятся уникальные операции по восстановлению зубов Красивая и здоровая улыбка за...

Во Владимире проводятся уникальные операции по восстановлению зубовКрасивая и здоровая улыбка за несколько дней. Во Владимире в центре цифровой стоматологии и имплантологии "Мандарин" проводятся уникальные для региона операции по восстановлению всех утраченных зубов с помощью базальтной имплантации.Методика базальной или стратегической имплантации в стоматологии "Мандарин" основана на восстановлении сразу всех зубов челюсти без наращивания костной ткани. Процедура проводится малоинвазивным способом и занимает до 2 часов. За каждым пациентом закреплен персональный медицинский куратор: он сопровождает пациента на протяжении всего срока лечения.Олег Филимонов, челюстно - лицевой хирург, имплантолог:- Как правило наши пациенты - это тотальные пациенты, которые потеряли все зубы или практически все зубы в результате болезней пародонта. Операция в нашей ситуации всегда одномоментна. Удаление оставшихся зубов, установка имплантов . Это одно вмешательство.Подход к каждому пациенту индивидуален. После операции, пациент пересаживается в кресло ортопеду: снимаются слепки челюстей, затем гипсовка и изготовление протезов на основе цифровых моделей. По запросу каждого пациента подбирается материал. Пластмасса, металлокерамика... Самый долгий срок службы и высокую эстетику имеет диоксид циркония.Юрий Оносов, врач стоматолог - ортопед:- У диоксида циркония отсутствуют противопоказания. Материал сам по себе - биоэнертный.Такими же свойствами обладает, как и титан. У него прекрасная эстетика. // Пациент ощущает полную гармонию своих зубов.Мандарин - единственная во Владимирской области клиника, где практикуют стратегическую имплантацию. Пациенты сюда приезжают из других регионов, им выделяется жилье на время лечения.Елена Чернякова, пациентка клиники:- Я была во многих клиниках и от меня просто отворачивались. Ощущения непередаваемые. Это раскрепощенность. Я не буду думать каждый день, а вот я улыбаюсь, а как, а что. Это мое. Это мои зубы. Каких - то неприятных ощущений, болевых или еще что - то не было. Базальтная имплантация - это выход для тех, у кого есть проблемы.Спустя полгода после установки имплантов, у пациентов происходит восстановление костной ткани и появляются первые тактильные ощущения "своих зубов". Далее - только правильный уход и наблюдение у врача.Полина Лаптева, Андрей Синягин, "Вести - Владимир"