Во Владимире завершился всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов
От народного...
Во Владимире завершился всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов
От народного цирка и театра до вокально - хоровых ансамблей и духовых оркестров. Во Владимире завершился всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов "Культура - это мы!". Подробнее - Полина Лаптева.
Считанные минуты до финального выступления. Кувырки, прыжки на руках, перекидки...Для юных циркачей из Воронежской области такие зрелищные трюки- дело привычное и любимое.
София Кирсанова, артистка цирковой студии "Каскад", г. Нововоронеж:
- Мы приехали сюда с двумя номерами. Первый - это бубны и жонглирование обручами, второй - это скакалка. У нас большой номер с финальными трюками.
К предстоящему выступлению готовится толпа фрейлин, наводят марафет перед спектаклем "Сто поцелуев принцессы".Это музыкальная сказка по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена "Свинопас".
Анна Хлесткова, артистка коллектива театра "Понедельник", г. Тутаев:
- Я принцесса - это мои девушки все, фрейлины. Я буду выходить замуж за принца. Мне очень нравится наш процесс творческий, наш коллектив.
Всероссийский фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Творческие люди» и нацпроекта «Культура». Фестиваль- он проходит с 2019-ого года- объединил коллективы любительского искусства со всех регионов нашей страны. В этот раз поступило 259 заявок. В отборочный тур прошли 60 коллективов, 14 из которых собрались на владимирской земле.
Тамара Пуртова, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени. В.Д.Поленова:
- Это уже хорошие коллективы, дипломанты первой степени, это уже уровень высочайший. Для них очень важны такого рода выступления, обмен опытом, привлечь других, получить рекомендации жюри.
Ольга Демина, министр культуры Владимирской области:
- Это имиджевая история для региона все - таки принимать другие коллективы, которые входят в Центральный федеральный округ. Приглядываемся, смотрим, что - то подглядываем у других коллективов, у любительских коллективов.
По итогам конкурса пять любительских коллективов получили гранты: каждый по 2 миллиона рублей. В их числе наши земляки - Народный театр из Кольчугино. Также грант присвоен народному самодеятельному коллективу экспериментальному театру "Твоя сцена" из Тверской области. Артисты выступили в образе скоморохов с театральной постановкой пьесы Островского "Не все коту масленица".
Евгения Савельева, режиссер народного самодеятельного театра "Твоя сцена", г. Кимры:
- Наши актеры - люди разных областей, учителя, строители, школьник, ветеринары, бухгалтеры. В театральные студии приходят по желанию, кто любит заниматься театром, кто любит театр.
Всех победителей масштабной лаборатории народного творчества ждет итоговый гала - концерт. Он пройдет в октябре в Москве.
- Культура - это мы!
Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести - Владимир"