Во Владимире завершился всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов От народного...

Во Владимире завершился всероссийский фестиваль любительских творческих коллективовОт народного цирка и театра до вокально - хоровых ансамблей и духовых оркестров. Во Владимире завершился всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов "Культура - это мы!". Подробнее - Полина Лаптева.Считанные минуты до финального выступления. Кувырки, прыжки на руках, перекидки...Для юных циркачей из Воронежской области такие зрелищные трюки- дело привычное и любимое.София Кирсанова, артистка цирковой студии "Каскад", г. Нововоронеж:- Мы приехали сюда с двумя номерами. Первый - это бубны и жонглирование обручами, второй - это скакалка. У нас большой номер с финальными трюками.К предстоящему выступлению готовится толпа фрейлин, наводят марафет перед спектаклем "Сто поцелуев принцессы".Это музыкальная сказка по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена "Свинопас".Анна Хлесткова, артистка коллектива театра "Понедельник", г. Тутаев:- Я принцесса - это мои девушки все, фрейлины. Я буду выходить замуж за принца. Мне очень нравится наш процесс творческий, наш коллектив.Всероссийский фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Творческие люди» и нацпроекта «Культура». Фестиваль- он проходит с 2019-ого года- объединил коллективы любительского искусства со всех регионов нашей страны. В этот раз поступило 259 заявок. В отборочный тур прошли 60 коллективов, 14 из которых собрались на владимирской земле.Тамара Пуртова, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени. В.Д.Поленова:- Это уже хорошие коллективы, дипломанты первой степени, это уже уровень высочайший. Для них очень важны такого рода выступления, обмен опытом, привлечь других, получить рекомендации жюри.Ольга Демина, министр культуры Владимирской области:- Это имиджевая история для региона все - таки принимать другие коллективы, которые входят в Центральный федеральный округ. Приглядываемся, смотрим, что - то подглядываем у других коллективов, у любительских коллективов.По итогам конкурса пять любительских коллективов получили гранты: каждый по 2 миллиона рублей. В их числе наши земляки - Народный театр из Кольчугино. Также грант присвоен народному самодеятельному коллективу экспериментальному театру "Твоя сцена" из Тверской области. Артисты выступили в образе скоморохов с театральной постановкой пьесы Островского "Не все коту масленица".Евгения Савельева, режиссер народного самодеятельного театра "Твоя сцена", г. Кимры:- Наши актеры - люди разных областей, учителя, строители, школьник, ветеринары, бухгалтеры. В театральные студии приходят по желанию, кто любит заниматься театром, кто любит театр.Всех победителей масштабной лаборатории народного творчества ждет итоговый гала - концерт. Он пройдет в октябре в Москве.- Культура - это мы!Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести - Владимир"