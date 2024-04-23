Во Владимирской области субсидия на ипотеку для медиков может вырасти до 1 миллиона рублей
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Во Владимирской области субсидия на ипотеку для медиков может вырасти до 1 миллиона рублей
В Законодательном собрании Владимирской области члены комитета по здравоохранению проголосовали за поправки к областному закону о соцподдержке медработников.
Субсидия предоставляется на оплату первоначального взноса по ипотеке.
И законодатели надеются, что с её повышением в региональное здравоохранение удастся привлечь новые кадры. Средства на выплату будут закладывать в областном бюджете.
И если правки в Заксобрании утвердят, субсидия вырастет уже в этом году.