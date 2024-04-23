Во Владимирской области в 2024 году планируют заменить более тысячи опор линий...

Во Владимирской области в 2024 году планируют заменить более тысячи опор линий электропередачиПовышение надежности энергоснабжения стало одной из главных тем оперативного совещания, которое провёл губернатор Александр Авдеев.Глава региона отметил: сложный сезонный экзамен область выдержала. Аварийные отключения были, подчеркнул Александр Авдеев, но их меньше, чем в предыдущие годы. Сегодня система выдерживает и сильный ветер.Реализация программы по повышению надежности энергоснабжения приносит свои результаты. Также в планах на 24-ый- обновление свыше 1200 единиц оборудования на подстанциях и расчистка почти двух с половиной тысяч гектаров трасс.Кстати, лес "сведённый" вдоль ЛЭП, Владимирская область продолжит направлять на нужды фронта. Что касается модернизации, она будет проводиться, в первую очередь, в проблемных территориях.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Это заслуга энергетиков. Стоило серьезных нервов и большой работы. Я благодарю за эту проделанную работу всех сотрудников, и аварийные бригады и те бригады, которые приезжали на помощь из других регионов. Аварий стало меньше. Не стоит рассчитывать на то, что природа будет благосклонна, мы видим, как и ураганы проходят, и снег серьёзный.