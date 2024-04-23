Подведены итоги всероссийского кейс-чемпионата для студентов-биотехнологов, молодых ученых и стартапов, который прошел 18-21 апреля на площадке фармацевтической компании «Генериум» в Петушинском районе Владимирской области.

Подведены итоги всероссийского кейс-чемпионата для студентов-биотехнологов, молодых ученых и стартапов, который прошел 18-21 апреля на площадке фармацевтической компании «Генериум» в Петушинском районе Владимирской области. Победители получили приглашение на трудоустройство в компанию, а большой группе студентов вручены сертификаты на прохождение стажировки в удобное время.Финалу предшествовал заочный этап, в ходе которого от претендентов поступило более 1200 заявок. Из них члены жюри отобрали 35 участников, которые были приглашены в академгородок в поселке Вольгинский на очный тур.В течение четырех дней у студентов, молодых ученых из Екатеринбурга, Томска, Нижнего Новгорода, Сочи, Москвы была возможность не только в режиме экскурсии увидеть современные производственные линии предприятия, занимающего одну из лидирующих позиций на отечественном фармрынке, но и самостоятельно провести исследования, поработать в лабораториях компании.Каждая из команд-финалистов получила свой кейс-задачу и под руководством опытных менторов – специалистов, экспертов компании начинающие биологи искали их решения. Как позже признались участники, пришлось быстро ориентироваться, во многих случаях оперативно штудировать дополнительную литературу, чтобы выполнить задание. Исследователям предстояло определить, какое именно вещество находится в безымянных пробирках, провести серию экспериментов на современном биотехнологическом оборудовании, использовать новые для себя методы анализа, обобщить выводы и убрать все пробелы.В заключительный день кейс-чемпиона прошла презентация решений, после которой члены жюри задавали интересующие вопросы. В некоторых случаях обсуждение превращалось в дискуссию. Прозвучало мнение о том, что уровень сложности кейсов мог быть и выше, настолько хорошо участники справились с заданиями.Равиль Хамитов, вице-президент по исследованиям и разработкам компании-организатора похвалил участников за активность, отметил компетентность многих. Он уверен, что главная цель кейс-чемпионата - вовлечение молодых ученых в проекты компании - достигнута.- Все работы достойны похвалы, - сказал он. Радует, что растет уровень участников. Думаю, что год от года кейс-чемпионат будет все популярнее, ведь его концепция созвучна вызовам нашего времени – он позволяет академические знания примерить к реальности, найти решение конкретных проектных задач, которые сегодня актуальны для всего фармрынка. Это хороший опыт для начинающих ученых.Три участника кейс-чемпионата – Екатерина Тихонова, Алина Макарова, Алексей Дмитриев получили приглашение на работу в компанию. Еще 15 «охотников за биорешениями» смогут пройти здесь стажировку. В любом случае все они получили хороший навык по практической работе и окунулись в исследовательскую среду современной фармкомпании.Анастасия Семихина, руководитель группы по образовательным проектам обратила внимание на тот факт, что среди нынешних финалистов были и участники первого кейс-чемпионата. На ее взгляд, это показатель неснижающегося интереса молодых к образовательным программам компании.- Я хотела бы пожелать молодым специалистам никогда не останавливаться, проявлять себя в различных проектах и областях, не бояться новых вызовов. Иногда решения задач требуют многоформатных подходов, дополнительных компетенций. Но только так можно расширить область своих знаний, получить новые навыки и заявить о себе потенциальному работодателю, - отметила она.Отзывы участников были самыми комплиментарными. Компания намерена традицию кейс-чемпионатов развивать.