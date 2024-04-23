За семь дней, с 15 по 21 апреля 2024 года, на территории Владимирской области зафиксировано 17 ДТП, в которых 2 человека погибли и 19 жителей получили различные травмы.

За семь дней, с 15 по 21 апреля 2024 года, на территории Владимирской области зафиксировано 17 ДТП, в которых 2 человека погибли и 19 жителей получили различные травмы. Об этом рассказала УМВД России по региону.В ведомстве отмечают, что среди пострадавших оказались трое детей.Кроме того, за неделю правоохранители оформили 328 дорожных аварий с материальным ущербом и выявили 88 пьяных водителей.