Чаще всего от болезни страдают подростки.

Согласно отчету Роспотребнадзора по Владимирской области, число заболевших ОРВИ за прошедшую неделю увеличилось на 6%. Общее количество обратившихся в медицинские учреждения региона по данному поводу составило 7488 человек, из которых 2646 были во Владимире.Увеличение заболеваемости было зафиксировано в возрастной группе детей от 7 до 14 лет и среди взрослых старше 15 лет. Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области провел 298 исследований за неделю, в результате которых были выявлены несколько вирусов, но гриппа не было обнаружено.