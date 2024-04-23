Накануне Дня Победы онлайн-кинотеатр Wink.ru традиционно представляет военно-историческую премьеру. Два непримиримых врага вынуждены объединиться, чтобы обезвредить бандитское подполье в

Накануне Дня Победы онлайн-кинотеатр Wink.ru традиционно представляет военно-историческую премьеру. Два непримиримых врага вынуждены объединиться, чтобы обезвредить бандитское подполье в послевоенных Карпатах. 25 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru выйдут все восемь серий военно-исторического детектива «Операция “Карпаты”» (16+). «Операция “Карпаты”» пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Балет», «Библиотекарь» и другие). Телепремьера сериала