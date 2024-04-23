Вадим Гетманский давно болеет за столичную хоккейную команду «Спартак». Недавно он побывал в Москве на встрече с болельщиками, где встретился со своими кумирами. Нашему земляку удалось

Вадим Гетманский давно болеет за столичную хоккейную команду «Спартак». Недавно он побывал в Москве на встрече с болельщиками, где встретился со своими кумирами. Нашему земляку удалось пообщаться и сфотографироваться с настоящими легендами хоккея – главным тренером “Спартака” Алексеем Жамновым и знаменитым хоккеистом Ильей Ковальчуком. Напомним, в 2008 году Илья Ковальчук стал героем Чемпионата мира в