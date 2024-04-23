Жительница Гусь-Хрустального пыталась дать взятку сотруднику ГИБДД Как сообщают в пресс-службе...

Жительница Гусь-Хрустального пыталась дать взятку сотруднику ГИБДДКак сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, сотрудники Госавтоинспекции (МО МВД России «Гусь-Хрустальный»), находившиеся на маршруте патрулирования в районном центре, остановили автомобиль «Лада». Им управляла 28-летняя местная жительница.По внешним признакам она находилась в состоянии опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование правонарушительница категорически отказалась.Находясь в салоне патрульного автомобиля, фигурантка положила на сиденье 50 000 рублей, предлагая «решить вопрос».Полицейский предупредил автолюбительницу о противоправности её действий.Факт покушения на дачу взятки задокументировали прибывшие на место сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.Следственным отделом СУ СК России по Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе в отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по признакам «Покушения на дачу взятки должностному лицу».В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.В пресс-службе региональной прокуратуры поясняют, что дело об административном правонарушении в отношении обвиняемой рассмотрено - ей назначен штраф - 15 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области