Нерадивая мать задолжала алименты своей 12-летней дочери. Женщина должна была выплачивать 1/6 часть зарплаты, но делать этого она не спешила. Накопился долг в 800 тысяч рублей. Как сообщили в

Нерадивая мать задолжала алименты своей 12-летней дочери. Женщина должна была выплачивать 1/6 часть зарплаты, но делать этого она не спешила. Накопился долг в 800 тысяч рублей. Как сообщили в службе судебных приставов, суд назначил нарушительнице 10 суток административного ареста. Если женщина освободится и не примет меры по оплате задолженности по алиментам, ее могут привлечь уже