В школе №7 состоялось торжественное открытие мемориальной доски выпускнику учебного учреждения Воронину Антону Сергеевичу, который героически погиб, исполняя воинский долг в ходе

В школе №7 состоялось торжественное открытие мемориальной доски выпускнику учебного учреждения Воронину Антону Сергеевичу, который героически погиб, исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. Антон Воронин родился и вырос во Владимире. После окончания школы был призван на срочную военную службу, которую проходил в бригаде морской пехоты Черноморского флота. Это дело пришлось ему по душе.