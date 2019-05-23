Студенты приняли участие во Всероссийской акции Русского географического общества «География – детям» - 2019

Студенты приняли участие во Всероссийской акции Русского географического общества «География – детям» - 2019«География – детям» – социальная акция, в рамках которой члены региональных отделений РГО организуют ряд образовательных и просветительских мероприятий и проводят их в субъектах Российской Федерации при участии Молодежных клубов (волонтерских отрядов) РГО, а также с привлечением известных лекторов, путешественников и фотографов.Под конец рабочей недели, 17 мая, активисты молодёжного клуба, студенты ВлГУ, отправились во Владимирский детский дом им. К. Либкнехта, где рассказали детям об окружающем их мире.В самом начале мероприятия дети и сотрудники узнали об истории Русского географического общества, его деятельности на территории России, а также о деятельности Молодёжного клуба. Ребята познакомились с тремя средами обитания - горной, водной и лесной, попробовали угадать и запомнить, для каких животных они наиболее предпочтительны. Сразу же после рассказа дети отправились применять усвоенные знания на практике: им необходимо было вырезать из бумаги животных и наклеить их на соответствующее изображение: горы, лес или воду.«Я как увидела первых детей, которые заходили в зал, чуть не расплакалась, слёзы наворачивались на глаза. Особенно запомнилась девочка с косичками, она такая милая. Детки были такими увлечёнными и доброжелательными, активно участвовали во всех наших конкурсах», - комментирует поход в детский дом заместитель руководителям МК РГО Владимир, Алёна Михайленко.Несмотря на возраст (в основном, были дети 5-8 лет) интерес к географии был виден и в викторине, на вопросы которой ребята ответили без труда. Воспитанники детского дома также познакомились с играми «Мемори», за основу которых были взяты фотокарточки конкурса РГО «Самая красивая страна», спилс-картами Российской Федерации и Владимирской области. По окончании встречи ребята получили подарки от Русского географического общества, поблагодарили активистов и попробовали сами сделать фотографии.