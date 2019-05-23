Российская телеведущая на днях встретила свой 48-ой день рождения. Она провела его в Майями в кругу самых близких и родных.

Российская телеведущая на днях встретила свой 48-ой день рождения. Она провела его в Майями в кругу самых близких и родных.В прошлом августе звезда стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка Мария. На днях женщина выложила фото с малышкой в свой Instagram.Трогательно фото вызвало бурю эмоций у коллег телезвезды. Снимок оценили Инна Маликова, Денис Клявер и Александр Ревва. Ведущая новостей на федеральном канале Екатерина Андреева написала: "Хорошки!". Не смогла пройти мимо и Алена Водонаева.Стоит отметить, что лицо ребенка на фотографиях Валерия упорно закрывает. Подписчица предположила, что это никак не связано со страхом сглаза. Скорее это потому, что ведущая не хочет читать едкие комментарии злоязычников, которым только повод дай обидеть."Булочка сладкая сидит", – прокомментировала экс-участница "Дома-2".Напомним, Игорь и Лера в браке с 2013 года. У супругов разница в возрасте 16 лет, более того, муж всего на три года старше сына благоверной – Жана. Тем не менее они действительно без ума друг от друга и счастливы в браке.