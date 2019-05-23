Скандальный блогер Лена
Миро заподозрила продюсера в обмане. По ее мнению, Яна Рудковская умышленно
солгала о любовных отношениях со своим подопечным Димой Биланом.
Скандальный блогер Лена
Миро заподозрила продюсера в обмане. По ее мнению, Яна Рудковская умышленно
солгала о любовных отношениях со своим подопечным Димой Биланом.
Блогер заявила, что единственный человек, который
получает удовольствие и деньг) от творчества Димы Билана, это Яна Рудковская. При
этом она раскрыла "план Бабы-Яги".
"Чтобы не лишиться такого важного удовольствия, а
заодно и о себе напомнить, баба-продюсер Яга придумала гениальный план – рассказать
о своем романе с Биланом", – уверена Лена Миро. "Если бы рядом
со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает.
Это очень важный момент. Он красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает",
– привела слова Яны Рудковской блогер.
Миро добавила, что музыкальный продюсер и раньше, по
ее мнению, рассказывала сказки о несостоявшихся отношениях со своим "питомцем".
"Пили восхитительное вино и не заметили, как
наступил рассвет. А потом Дима пошел провожать меня в отель… он неожиданно взял
и поцеловал меня. А я вдруг перестала сопротивляться", – написала блогер со слов
.
По словам Миро, жена прославленного фигуриста
Евгения Плющенко "кинулась на амбразуру слухов сама – спасать свои деньги". "Кроме финансовой составляющей, баба Ягу
почему-то до сих пор волнуют мысли о собственной привлекательности – она никак
не может принять свой возраст и успокоиться на завалинке с себе подобными", -
распекла блогер .