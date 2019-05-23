Скандальный блогер Лена Миро заподозрила продюсера в обмане. По ее мнению, Яна Рудковская умышленно солгала о любовных отношениях со своим подопечным Димой Биланом.

Скандальный блогер ЛенаМиро заподозрила продюсера в обмане. По ее мнению, Яна Рудковская умышленносолгала о любовных отношениях со своим подопечным Димой Биланом.Блогер заявила, что единственный человек, которыйполучает удовольствие и деньг) от творчества Димы Билана, это Яна Рудковская. Приэтом она раскрыла "план Бабы-Яги"."Чтобы не лишиться такого важного удовольствия, азаодно и о себе напомнить, баба-продюсер Яга придумала гениальный план – рассказатьо своем романе с Биланом", – уверена Лена Миро. "Если бы рядомсо мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает.Это очень важный момент. Он красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает",– привела слова Яны Рудковской блогер.Миро добавила, что музыкальный продюсер и раньше, поее мнению, рассказывала сказки о несостоявшихся отношениях со своим "питомцем"."Пили восхитительное вино и не заметили, какнаступил рассвет. А потом Дима пошел провожать меня в отель… он неожиданно взяли поцеловал меня. А я вдруг перестала сопротивляться", – написала блогер со словПо словам Миро, жена прославленного фигуристаЕвгения Плющенко "кинулась на амбразуру слухов сама – спасать свои деньги". "Кроме финансовой составляющей, баба Ягупочему-то до сих пор волнуют мысли о собственной привлекательности – она никакне может принять свой возраст и успокоиться на завалинке с себе подобными", -распекла блогер .