Полузащитник голландского Гронингена Людвиг Рейс продолжит карьеру в испанской Барселоне. Сине-гранатовые прописали в соглашении 18-летнего хавбека сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

Полузащитник голландского "Гронингена" Людвиг Рейс продолжит карьеру в испанской "Барселоне". "Сине-гранатовые" прописали в соглашении 18-летнего хавбека сумму отступных в размере 100 миллионов евро.Голландец, которому 1 июня исполнится 19 лет, подписал контракт с каталонцами, рассчитанный на три года с опцией продления еще на два года. Как сообщает пресс-служба "Барселоны", за переход футболиста "сине-гранатовые" заплатили 3,25 млн евро.