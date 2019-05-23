Дмитрий Борисов показал секретное видео со свадьбы любимой дочери певца Александра Серова Мишель. В сегодняшнем выпуске программы Пусть говорят наследница знаменитости раскрыла подробности торжества.

Дмитрий Борисов показал секретное видео со свадьбы любимойдочери певца Александра Серова Мишель. В сегодняшнем выпуске программы "Пустьговорят" наследница знаменитости раскрыла подробности торжества.О свадьбе Мишель Серовой общественность узнала из соцсетей. Девушкаопубликовала в личном Instagram снимок, на котором позирует в свадебном платье.Пресса пыталась узнать кто именно стал мужем звездного отпрыска. После встудии программы "Пусть говорят" выяснилось, что загадочного зятя исполнителя хита"Я люблю тебя дор слез" зовут Роман. Новоиспеченный муж Мишель занимаетсябизнесом.В сегодняшнем выпуске программы Мишель опровергла слух отом, что Александр Серов проигнорировал свадьбу дочери. По словам девушки,родитель не смог приехать на роспись в ЗАГС, однако на праздничном банкетеприсутствовал. "Он вел меня к алтарю", – рассказала девушка в студии "Пусть говорят".Экспертов ток-шоу очень интересовало, кто же оплатил роскошноеторжество. На этот вопрос дочь артиста отвечать отказалась. По слухам, Сергей Серов потратил на праздник дочери пять миллионоврублей.Мероприятие состоялось в банкетном зале фешенебельного отеля,который вместил в себя огромное количество гостей. За вечер невеста сменила триподвенечных платья. По словам Мишель, в одном наряде она шла к алтарю, в другомблистала во время танцевальной части праздника, в третьем образе выступалана сцене. После дочь знаменитости добавила, что для похода в ЗАГС был купленчетвертый наряд.Все прошло на высшемуровне: гостей потчевали деликатесами и дорогим шампанским. Перед присутствующимивыступали отечественные звезды. В сегодняшнем выпуске такжевыяснилось, что на музыкальном оформлении праздника удалось сэкономить: Игорь Крутой,Катя Лель, Игорь Николаев и многие другие знаменитости выступали безвозмездно.Также в эфире ток-шоу стало известно, что Мишель и ее избранник не подписывалибрачный контракт. Многим присутствующим в студии это показалосьстранным. Дочери артиста посоветовали восполнить этот пробел. О возможном разводе Мишель и слушать не захотела. Девушкапопросила перевести разговор в более позитивное русло.