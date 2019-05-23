Дмитрий Борисов показал секретное видео со свадьбы любимой
дочери певца Александра Серова Мишель. В сегодняшнем выпуске программы Пусть
говорят наследница знаменитости раскрыла подробности торжества.
Дмитрий Борисов показал секретное видео со свадьбы любимой
дочери певца Александра Серова Мишель. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть
говорят" наследница знаменитости раскрыла подробности торжества.
О свадьбе Мишель Серовой общественность узнала из соцсетей. Девушка
опубликовала в личном Instagram снимок, на котором позирует в свадебном платье.
Пресса пыталась узнать кто именно стал мужем звездного отпрыска. После в
студии программы "Пусть говорят" выяснилось, что загадочного зятя исполнителя хита
"Я люблю тебя дор слез" зовут Роман. Новоиспеченный муж Мишель занимается
бизнесом.
В сегодняшнем выпуске программы Мишель опровергла слух о
том, что Александр Серов проигнорировал свадьбу дочери. По словам девушки,
родитель не смог приехать на роспись в ЗАГС, однако на праздничном банкете
присутствовал. "Он вел меня к алтарю", – рассказала девушка в студии "Пусть говорят".
Экспертов ток-шоу очень интересовало, кто же оплатил роскошное
торжество. На этот вопрос дочь артиста отвечать отказалась. По слухам, Сергей Серов потратил на праздник дочери пять миллионов
рублей.
Мероприятие состоялось в банкетном зале фешенебельного отеля,
который вместил в себя огромное количество гостей. За вечер невеста сменила три
подвенечных платья. По словам Мишель, в одном наряде она шла к алтарю, в другом
блистала во время танцевальной части праздника, в третьем образе выступала
на сцене. После дочь знаменитости добавила, что для похода в ЗАГС был куплен
четвертый наряд.
Все прошло на высшем
уровне: гостей потчевали деликатесами и дорогим шампанским. Перед присутствующими
выступали отечественные звезды. В сегодняшнем выпуске также
выяснилось, что на музыкальном оформлении праздника удалось сэкономить: Игорь Крутой,
Катя Лель, Игорь Николаев и многие другие знаменитости выступали безвозмездно.
Также в эфире ток-шоу стало известно, что Мишель и ее избранник не подписывали
брачный контракт. Многим присутствующим в студии это показалось
странным. Дочери артиста посоветовали восполнить этот пробел. О возможном разводе Мишель и слушать не захотела. Девушка
попросила перевести разговор в более позитивное русло.