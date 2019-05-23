В Великобритании смутное время, настолько все непонятно и загадочно. Тереза Мэй, как бумеранг, бесконечно возвращается обратно, обещая уйти. Свинцовая леди будет держаться за власть со страшной силой, потому что ее устраивает эта смута, заявил политолог Александр Некрасов, выступая в программе Вечер с Владимиром Соловьевым.

В Великобритании смутное время, настолько все непонятно и загадочно. Тереза Мэй, как бумеранг, бесконечно возвращается обратно, обещая уйти. Свинцовая леди будет держаться за власть со страшной силой, потому что ее устраивает эта смута, заявил политолог Александр Некрасов, выступая в прямом эфире из Лондона в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".Политолог рассказал о хитрости, которую учинило британское правительство с выборами в Европейский парламент 23 мая."Чисто с юридической точки зрения эти выборы нелегальные. Согласно принятому закону, Британия вышла из Евросоюза 29 марта 2019 года. Она больше не является членом ЕС. Этот закон никто не отменял, он действует. Хитрость заключается в том, что на следующий же день после выборов Тереза Мэй может сказать: это был второй референдум, вот вы и подтвердили наше членство в Евросоюзе", — объясняет Александр Некрасов."Если Англия собирается выходить из ЕС, зачем же избираться на 2-3 месяца, а потом распускаться. Европейский парламент действует 5 лет. Значит, британское население проголосует за то, что оно остается в ЕС еще на 5 лет. Это удивительная провокация, которая замалчивается всеми. А пресса спокойно наблюдает за происходящем, потому что все в этой игре участвуют", — считает политолог.В стране идет борьба за власть. Разные группировки борются за доступ к государственному бюджету. Сейчас страсти накалились до предела. Телеканалы ведут постоянные репортажи из парламента. Трагедия в том, что кандидатам, которые рвутся сменить Терезу Мэй, никто ничего не обещает. Все они одинаковые серые люди, провалившиеся на своих постах. Поэтому, по мнению политолога, вся эта демократия оборачивается сумятицей, и многие считают, что будет еще хуже.Экономика Великобритании разваливается. Так, самая крупная сталелитейная компания British Steel оказалась банкротом. Кроме того, гигантская торговая марка Arcadia Group тоже зашаталась, владельцы вкачивают в нее деньги и пытаются урегулировать этот вопрос.Картина смутного времени приобретает зловещие очертания. Британский народ совершенно не понимает, что происходит и что будет завтра. Европейское сообщество нанесло страшный удар по экономикам своих членов. По словам Александра Некрасова, схема выхода из ЕС провалилась."Когда идет такая пляска вокруг Brexit, то легче скрыть негативные моменты по экономике и по острым социальным вопросам, а также современный позор Британии: провокационные попытки натравить друг на друга мусульман с христианами, столкнуть ведущие религии", — заключил эксперт.Сделка, которую называли последним шансом Терезы Мэй выполнить обещания по Brexit, опять провалилась в британском парламенте. Не помогло даже обещание дать возможность для второго референдума. Это еще один большой промах Мэй, который может дорого ей стоить.По прогнозам, Тереза Мэй покинет пост после встречи с главой одного из парламентских комитетов. Накануне она столкнулась с серьезным давлением и со стороны правительства, и со стороны депутатов Консервативной партии. По информации ВВС, многие сторонники премьер-министра отказали ей в поддержке. Это произошло после того, как она пообещала депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума по Brexit, если поддержат сделку с ЕС. Заявление вызвало шок у некоторых министров, так как на заседании кабинета министров такая возможность не была одобрена.