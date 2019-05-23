Президент Украины Владимир Зеленский впервые появился на публике после вступления в должность. Он стал участником международного форума интернет-технологий IFORUM — 2019. Президент был без пиджака и галстука, вместо этого он оделся в рубашку с закатанными рукавами.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые появился на публике после вступления в должность. Он стал участником международного форума интернет-технологий "IFORUM — 2019".Владимир Зеленский появился на публике в неформальном виде. Президент был без пиджака и галстука, вместо этого он оделся в рубашку с закатанными рукавами. Свою речь Зеленский вел на русском языке, а также поделился своими видениями будущего страны в век цифровых технологий. Новоизбранный глава Украины в своем разговоре использовал сленговые выражения: "чуваки", "бла-бла-бла". Публика на такую речь реагировала возгласами и смехом.В своем обращении Зеленский высказался, что если народ Украины хочет чистый транспорт, то для этого надо создавать инфраструктуру для электромобилей и беспилотников. Также президент затронул тему детей, отметив, что для их счастливого будущего надо применять инновации в отрасли образования.По мнению Зеленского, страна должна инновационно меняться во всех сферах. "Мы, конечно, не можем все сразу поменять, но мы должны меняться. Все это для того, чтобы здесь хотелось жить и никуда не уезжать", — передает слова президента Украины РИА Новости.В своей речи Зеленский вместо слова "Россия" употребил термин "агрессор". К такому речевому выражению он обратился, рассказывая о том, что Украина проигрывает ряду стран: Беларуси, Казахстану, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и "агрессору" в плане диджитализации. Что касается человеческого капитала, то, по мнению Зеленского, украинское государство проигрывает только РФ, Беларуси и Эстонии.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны. Верховная рада в 2015 году приняла заявление, согласно которому РФ называется "страной-агрессором". В свою очередь Москва отрицает обвинения Украины и считает их неприемлемыми. Россия многократно заявляла о том, что не виновата во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис, связанный с экономикой и политикой.