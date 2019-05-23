Ученые Колорадского университета в Боулдере (США) провели опыт. В нем приняло участие 24 человека.

Ученые Колорадского университета в Боулдере (США) провели опыт. В нем приняло участие 24 человека.Возраст участников варьировался от 44 до 62 лет.У подопытных взяли на исследование кровь. Половина из них выделяля на сон 7,5-8 часов в сутки, а оставшаяся часть спала не более 6 часов.Ученые измерили экспрессию девяти различных микроРНК – короткоцепочечных молекул РНК. Они регулируют активность специфичных, которые связаны с воспалительными процессами, иммунитетом и здоровьем сосудов.Опыт доказал, что люди, которые спят менее семи часов в сутки, имеют низкие уровни трех молекул-регуляторов, относящихся к микроРНК – miR-125A, miR-126 и miR-146a. Именно от этих соединений зависит снижение воспаления и поддержание нормальной работы кровеносных сосудов, сообщает MedicalXpress.Дефицит сна препятствует нормальной работе клеток, выстилающих внутреннюю поверхность артерий. В последствие они перестают нормально сужаться и расширяться. Именно это в результате может спровоцировать .