Депутаты осудили коллег, использующих любую проблему для своего пиара

Депутаты осудили коллег, использующих любую проблему для своего пиараСегодня на заседании Костромской областной Думы рассмотрено обращение директора местного музыкального колледжа о ситуации вокруг образовательного учреждения. Сергей Камилатов заявил, что вынужден уволиться из-за страстей, нагнетаемых вокруг училища, и призвал депутатов защитить учебное заведение от коллег, которые используют ситуацию для собственного пиара.Здание музыкального колледжа находится в катастрофическом состоянии. Часть фундамента и перекрытий находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Существуют риски обрушения части конструкций. Требуется капитальный ремонт учреждения. Колледжу предложено переехать в другое здание, пока будут проводиться ремонтные работы. Заявка направлена в министерство культуры и будет рассмотрена в ближайшие недели.Однако вокруг колледжа массированно нагнетаются слухи об увольнении сотрудников, закрытии учреждения и др. Любые предложения по переезду принимаются в штыки. Ситуация доведена до крайнего состояния. Если в ближайшее время музыкальный колледж не переедет, учреждение не будет аттестовано и образовательную деятельность осуществлять больше не сможет.«Рядом политических сил вокруг данной темы раздувается непонятный ажиотаж. Больше всего беспокоит, что в этом участвуют депутаты облдумы, такие как Владимир Михайлов и Валерий Ижицкий. С их участием организуются акции протеста и митинги. Созданы просто невыносимые условия для работы. В этой ситуации считаю невозможным осуществлять свою деятельность в качестве директора колледжа», - говорится в обращении Сергея Камилатова.На заседании областной Думы депутат Валерий Ижицкий по сути признал свою сопричастность к организации митингов. «... в марте я просил чтобы мы обсудили эту тему. Причина вот этих митингов, пикетов, досужих разговоров могло во сто крат меньше быть или не быть вообще», - сказал Валерий Ижицкий.После короткого слова Валерий Петрович, ранее долго и эмоционально выступавший на митингах, с заседания Думы ушел, не выслушав ни самих представителей колледжа, ни других депутатов.«В свете сегодняшнего обсуждения меня просто возмущает та форма подачи, которую используют якобы радеющие за музыкальную культуру разношерстные политиканы. А именно с какой формулировкой меня, моих избирателей и мой избирательный округ нарекают всякого рода ангажированные этими псевдооппозиционерами люди, а именно задворки города, окраина, отшибы. Тем самым они противопоставляют ту малую культурную интеллигентную часть людей, которые обязаны и должны находиться в зените общества, в центре города – тому недостойному, находящемуся, по их мнению, на отшибе большинству обычного рабочего народа.Особенно поражает позиция моего коллеги Валерия Ижицкого, который в поиске политической хайпа позабыл основы коммунистической идеи и противопоставил культурную интеллигенцию затворническому пролетариату, рабочим и труженникам, которых воспитывает находящийся на отшибе, по его мнению, машиностроительный техникум. Хочу обратиться к некоторым коллегам по думе – нельзя зарабатывать политический капитал на хозяйственных вопросах, решение которых давным-давно назрело», - отметила депутат областной Думы Надежда Шелепова.Поддержал эту тему и руководитель фракции КПРФ в областной Думе Вячеслав Головников, который призвал коллектив учреждения, в том числе, присутствовавшую на заседании представителя профсоюза колледжа Любовь Маланову, не верить тем слухам, которые активно распространяются о судьбе колледжа.«Кто вам сказал, что ваше здание будет продано? У меня к вам большая просьба – не поддаваться на провокации отдельных представителей нашей партии», - сказал депутат.Вячеслав Головников напомнил о ситуации 15-летней давности, когда Валерий Ижицкий являлся председателем Костромской областной Думы и имел возможность принимать решения о развитии региона.«Сегодня нам уже неоднократно сказали, что решение о ремонте учреждения назрело минимум 15 лет назад. Это вопрос к тем людям, которые были у руководства области в то время. И вместо того, чтобы заниматься содержанием здания, чтобы не доводить до ремонтов, занималось переводом земель сельскохозяйственного назначения Караваевского сельского поселения в земли общего пользования, чтобы построить там торговые центры для своих близких родственников», - сказал Вячеслав Головников.Заместитель председателя Костромской областной Думы Иван Богданов заявил, что сложившаяся вокруг учреждения и непосредственно его руководителя ситуация, это настоящая трагедия. И ответственность за сложившееся лежит, в том числе, и на депутатах.«Сергея Камилатова знаю много лет. Это человек, который всей душой болеет за свое учреждение. И сегодня он к нам обращается. Ребята, что случилось? Некоторые депутаты создали сегодня такую ситуацию, что человек сказал, что больше не будет заниматься любимым делом! То, что происходит сейчас при участии части депутатского корпуса – это недопустимо. Я еще раз подчеркиваю, обращаю внимание на ответственность каждого из нас за то, что происходит в Костромской области, в городе Костроме и в музыкальном колледже», - обратился к депутатам Иван Богданов.Председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин предложил создать при комитете по образованию, культуре и делам архивов общественную площадку, где напрямую с коллективом учреждения и профильными органами власти будут рассматриваться вопросы по дальнейшему развитию областного музыкального колледжа.Представители администрации региона и областной Думы подчеркнули: в любой ситуации главное – безопасность людей, и студентов, и педагогов. И она будет обеспечена.