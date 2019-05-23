Депутаты осудили коллег, использующих любую проблему для своего пиара
Депутаты осудили коллег, использующих любую проблему для своего пиара
Сегодня на заседании Костромской областной Думы рассмотрено обращение директора местного музыкального колледжа о ситуации вокруг образовательного учреждения. Сергей Камилатов заявил, что вынужден уволиться из-за страстей, нагнетаемых вокруг училища, и призвал депутатов защитить учебное заведение от коллег, которые используют ситуацию для собственного пиара.
Здание музыкального колледжа находится в катастрофическом состоянии. Часть фундамента и перекрытий находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Существуют риски обрушения части конструкций. Требуется капитальный ремонт учреждения. Колледжу предложено переехать в другое здание, пока будут проводиться ремонтные работы. Заявка направлена в министерство культуры и будет рассмотрена в ближайшие недели.
Однако вокруг колледжа массированно нагнетаются слухи об увольнении сотрудников, закрытии учреждения и др. Любые предложения по переезду принимаются в штыки. Ситуация доведена до крайнего состояния. Если в ближайшее время музыкальный колледж не переедет, учреждение не будет аттестовано и образовательную деятельность осуществлять больше не сможет.
«Рядом политических сил вокруг данной темы раздувается непонятный ажиотаж. Больше всего беспокоит, что в этом участвуют депутаты облдумы, такие как Владимир Михайлов и Валерий Ижицкий. С их участием организуются акции протеста и митинги. Созданы просто невыносимые условия для работы. В этой ситуации считаю невозможным осуществлять свою деятельность в качестве директора колледжа», - говорится в обращении Сергея Камилатова.
На заседании областной Думы депутат Валерий Ижицкий по сути признал свою сопричастность к организации митингов. «... в марте я просил чтобы мы обсудили эту тему. Причина вот этих митингов, пикетов, досужих разговоров могло во сто крат меньше быть или не быть вообще», - сказал Валерий Ижицкий.
После короткого слова Валерий Петрович, ранее долго и эмоционально выступавший на митингах, с заседания Думы ушел, не выслушав ни самих представителей колледжа, ни других депутатов.
«В свете сегодняшнего обсуждения меня просто возмущает та форма подачи, которую используют якобы радеющие за музыкальную культуру разношерстные политиканы. А именно с какой формулировкой меня, моих избирателей и мой избирательный округ нарекают всякого рода ангажированные этими псевдооппозиционерами люди, а именно задворки города, окраина, отшибы. Тем самым они противопоставляют ту малую культурную интеллигентную часть людей, которые обязаны и должны находиться в зените общества, в центре города – тому недостойному, находящемуся, по их мнению, на отшибе большинству обычного рабочего народа.
Особенно поражает позиция моего коллеги Валерия Ижицкого, который в поиске политической хайпа позабыл основы коммунистической идеи и противопоставил культурную интеллигенцию затворническому пролетариату, рабочим и труженникам, которых воспитывает находящийся на отшибе, по его мнению, машиностроительный техникум. Хочу обратиться к некоторым коллегам по думе – нельзя зарабатывать политический капитал на хозяйственных вопросах, решение которых давным-давно назрело», - отметила депутат областной Думы Надежда Шелепова.
Поддержал эту тему и руководитель фракции КПРФ в областной Думе Вячеслав Головников, который призвал коллектив учреждения, в том числе, присутствовавшую на заседании представителя профсоюза колледжа Любовь Маланову, не верить тем слухам, которые активно распространяются о судьбе колледжа.
«Кто вам сказал, что ваше здание будет продано? У меня к вам большая просьба – не поддаваться на провокации отдельных представителей нашей партии», - сказал депутат.
Вячеслав Головников напомнил о ситуации 15-летней давности, когда Валерий Ижицкий являлся председателем Костромской областной Думы и имел возможность принимать решения о развитии региона.
«Сегодня нам уже неоднократно сказали, что решение о ремонте учреждения назрело минимум 15 лет назад. Это вопрос к тем людям, которые были у руководства области в то время. И вместо того, чтобы заниматься содержанием здания, чтобы не доводить до ремонтов, занималось переводом земель сельскохозяйственного назначения Караваевского сельского поселения в земли общего пользования, чтобы построить там торговые центры для своих близких родственников», - сказал Вячеслав Головников.
Заместитель председателя Костромской областной Думы Иван Богданов заявил, что сложившаяся вокруг учреждения и непосредственно его руководителя ситуация, это настоящая трагедия. И ответственность за сложившееся лежит, в том числе, и на депутатах.
«Сергея Камилатова знаю много лет. Это человек, который всей душой болеет за свое учреждение. И сегодня он к нам обращается. Ребята, что случилось? Некоторые депутаты создали сегодня такую ситуацию, что человек сказал, что больше не будет заниматься любимым делом! То, что происходит сейчас при участии части депутатского корпуса – это недопустимо. Я еще раз подчеркиваю, обращаю внимание на ответственность каждого из нас за то, что происходит в Костромской области, в городе Костроме и в музыкальном колледже», - обратился к депутатам Иван Богданов.
Председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин предложил создать при комитете по образованию, культуре и делам архивов общественную площадку, где напрямую с коллективом учреждения и профильными органами власти будут рассматриваться вопросы по дальнейшему развитию областного музыкального колледжа.
Представители администрации региона и областной Думы подчеркнули: в любой ситуации главное – безопасность людей, и студентов, и педагогов. И она будет обеспечена.