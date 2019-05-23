В первом полуфинальном матче серии баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на домашнем паркете сыграет с петербургским Зенитом. Наставник армейцев Димитрис Итудис – о предстоящем противостоянии с командой из города на Неве.

В первом полуфинальном матче серии баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на домашнем паркете сыграет с петербургским "Зенитом". Наставник армейцев Димитрис Итудис – о предстоящем противостоянии с командой из города на Неве."Мы вернулись к работе, и сейчас сменяем чип на плей-офф Лиги ВТБ. "Зенит" – качественная и мотивированная команда, но у нас тоже хватает мотивации, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – Хотим показать, что являемся сильным и единым коллективом. Нужно продолжать борьбу. Надеюсь, наши болельщики понимают важность оставшихся матчей и придут поддержать нас".Напомним, матч ЦСКА – "Зенит" состоится в четверг, 23 мая в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.