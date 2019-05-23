Депутаты заслушали отчёт об организации медпомощи во Владимире за прошлый год

Депутаты заслушали отчёт об организации медпомощи во Владимире за прошлый годНа заседании комитета по образованию, культуре, туризму, делам молодёжи, социальной политике и спорту горсовета областной столицы депутаты заслушали отчёт департамента здравоохранения об организации медпомощи во Владимире за прошлый год.Во время доклада заместителя главы облздрава Елены Овчинниковой депутаты несколько раз высказали свои претензии по организации здравоохранения во Владимире. Дмитрий Кушпита предложил рассмотреть вопрос о возвращении сферы здравоохранения в полномочия города, как это было до 2011-го года.По словам Кушпиты, пока полномочия не передали в область, во Владимире с медициной было намного лучше.«Пока мы не в полном тупике, предлагаю вернуть полномочия, потому что здравоохранение вернётся с теми налогами, которые передают региону, но ничего во Владимир не возвращается», — подытожил Кушпита.Если депутаты профильного комитета одобрят предложение, вопрос вынесут на голосование в Горсовет, а затем — и в ЗакСобрание Владимирской области.