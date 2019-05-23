Известный блогер Лена Миро сокрушается из-за того, что в российском глянце часто упоминаются члены британской королевской семьи. По ее мнению, августейшие персоны не заслуживают такого внимания.

Известный блогер Лена Миро сокрушается из-за того, что в российскомглянце часто упоминаются члены британской королевской семьи. По ее мнению,августейшие персоны не заслуживают такого внимания.Миро призналась, что искренне не понимает почемуотечественному обывателю интересны "курицы в дебильных шляпках" и их "облезлые"мужья. Также блогер прошлась по давно почившей принцессе Диане."Откуда такой пиетет перед кучкой линялых вырожденцев?Откуда такой интерес к ним? Тем более, что жизни их – такие же унылые, кактрусы бабки Елизаветы", – не скрывает своего негодования Лена в личном ЖЖ.По словам блогера, за последний век с августейшим семействомне произошло ничего интересного и выдающегося. Исключение составляет гибельпринцессы Дианы, которая, по словам Миро, была депрессивной шизофреничкой, и еевозлюбленного, его обозревательница сравнила с продавцом чебуреков."Диана – опять же: та еще дура и страшила была изрядная, ноее зачем-то возвели в ранг святых и сделали из нее икону стиля. Ну, какая тамикона? Вы о чем, вообще?! Такой прекрасный материал для психиатрическихисследований и так бездарно пропал, эх", – сокрушается Миро, выливая ведро помоев наБлогер обозвала британских королевских особ уродами. И напоследок еще раз удивилась их популярности в нашей стране.Напомним, экс-невестка королевы Великобритании погибла 31августа 1997 года в Париже. Вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом и водителемАнри Полем она попала в автокатастрофу. Аль-Файед и Поль погибли на местепроисшествия, скончалась через два часа в больнице.