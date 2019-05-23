Известный блогер Лена Миро сокрушается из-за того, что в российском
глянце часто упоминаются члены британской королевской семьи. По ее мнению,
августейшие персоны не заслуживают такого внимания.
Известный блогер Лена Миро сокрушается из-за того, что в российском
глянце часто упоминаются члены британской королевской семьи. По ее мнению,
августейшие персоны не заслуживают такого внимания.
Миро призналась, что искренне не понимает почему
отечественному обывателю интересны "курицы в дебильных шляпках" и их "облезлые"
мужья. Также блогер прошлась по давно почившей принцессе Диане.
"Откуда такой пиетет перед кучкой линялых вырожденцев?
Откуда такой интерес к ним? Тем более, что жизни их – такие же унылые, как
трусы бабки Елизаветы", – не скрывает своего негодования Лена в личном ЖЖ.
По словам блогера, за последний век с августейшим семейством
не произошло ничего интересного и выдающегося. Исключение составляет гибель
принцессы Дианы, которая, по словам Миро, была депрессивной шизофреничкой, и ее
возлюбленного, его обозревательница сравнила с продавцом чебуреков.
"Диана – опять же: та еще дура и страшила была изрядная, но
ее зачем-то возвели в ранг святых и сделали из нее икону стиля. Ну, какая там
икона? Вы о чем, вообще?! Такой прекрасный материал для психиатрических
исследований и так бездарно пропал, эх", – сокрушается Миро, выливая ведро помоев на
Блогер обозвала британских королевских особ уродами. И напоследок еще раз удивилась их популярности в нашей стране.
Напомним, экс-невестка королевы Великобритании погибла 31
августа 1997 года в Париже. Вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом и водителем
Анри Полем она попала в автокатастрофу. Аль-Файед и Поль погибли на месте
происшествия, скончалась через два часа в больнице.